In Frankreich hat sich die Inflation dank rückläufiger Energiepreise abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im April im Jahresvergleich um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im März betrug die Inflationsrate in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone 0,9 Prozent. Analysten waren für April von einem noch stärkeren Rückgang der Teuerung auf 0,7 Prozent ausgegangen.