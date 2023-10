Dies teilte die US-Notenbank am Freitag mit. In der jüngsten Version des halbjährlichen Berichts der Zentralbank gaben drei Viertel der Befragten an, dass diese beiden Probleme in naher Zukunft ein grosses Risiko darstellen. Die Sorge um die Stabilität der Banken nach dem Zusammenbruch von drei grossen Unternehmen im Frühjahr wurde von etwa der Hälfte der Befragten geäussert, ähnlich wie in der Mai-Ausgabe des Berichts. Die Konjunkturschwäche in China hat in der halbjährlichen Umfrage der Fed an Bedeutung gewonnen und wurde von 44 Prozent der Befragten als Hauptrisiko genannt, gegenüber zwölf Prozent im Mai. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine rutschte dagegen auf Platz elf der am häufigsten genannten Sorgen ab, nachdem er vor einem Jahr noch als grösste Sorge für die Finanzstabilität genannt worden war.