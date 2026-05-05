Steigender Ölpreis macht sich bemerkbar

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Berichtsmonat um 0,3 Prozent auf 101,1 Punkte. Für den Anstieg der Teuerung sind unter anderem die höheren Preise für Benzin, Diesel und Heizöl verantwortlich, wie das BFS fest hält. Das zeigte sich vor allem auf der Importseite. Dort stiegen die Preise im Vergleich zum März um 1,5 Prozent an.