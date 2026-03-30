Stark gestiegene Ölpreise als Folge des Iran-Kriegs haben die Inflation in Deutschland auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten im März ‌2,7 Prozent ⁠mehr als ein Jahr zuvor, nachdem die Teuerungsrate im Februar noch auf 1,9 Prozent gesunken war, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer ersten Schätzung ⁠mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Anfang 2024. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dies so erwartet. Von Februar auf März zogen die Preise um 1,1 Prozent an, der grösste ‌Sprung seit dreieinhalb Jahren.