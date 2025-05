Im Monatsvergleich zeigte sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg. In dieser Betrachtung legten die Preise um 1,2 Prozent zu, nachdem sie im März um 0,3 Prozent gestiegen waren. Die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, zog im April ebenfalls an. Hier meldete das Statistikamt ein Plus von 3,8 Prozent - nach 3,4 Prozent im Vormonat. Auch dieser Wert fiel höher aus als von Experten erwartet.