Der Skandal um Italiens berühmteste Influencerin Chiara Ferragni zieht weitere Kreise und beschäftigt nun auch die Politik. Angesichts der Vorwürfe des unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit angeblichen Wohltätigkeitsaktionen gegen Ferragni will die italienische Regierung in solchen Fällen für mehr Transparenz sorgen. Das Kabinett von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einigte sich am Donnerstag auf strengere Regeln und Kontrollen für kommerzielle Aktivitäten mit gemeinnützigen Zwecken.

25.01.2024 15:06