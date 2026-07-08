Die Aktien werden ab Donnerstag um 9.00 Uhr unter dem Tickersymbol «INFRAC» an der SIX gehandelt. Die Abwicklung des Börsengangs ist für den 10. Juli vorgesehen. Am selben Tag soll Infracore auch in den Swiss Performance Index (SPI), den SPI Extra sowie den Immobilienindex SXI Real Estate Shares Broad (REAL) aufgenommen werden.