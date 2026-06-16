Beim IPO wird ein Bruttoerlös von rund 200 Millionen Franken angepeilt. Der Nettoerlös soll insbesondere zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline sowie zur Rückzahlung eines Aktionärsdarlehens in Höhe von rund 55,1 Millionen Franken genutzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der verbleibende Erlös soll zur Finanzierung der Entwicklungspipeline sowie zum Aufbau einer Kapitalstruktur zu verwenden, welche die Wachstumsstrategie unterstützt.
Es gebe zudem bereits von zwei Investoren die feste Bereitschaft (Cornerstone-Commitment) zum Erwerb von Aktien für eine garantierte Zuteilung in einem Gesamtbetrag von 75 bis 80 Millionen Franken. So sollen Cohen & Steers UK Limited Anteile im Gesamtbetrag von 40 Millionen oder 35 Millionen je nach Free-Float-Bewertung erhalten. Die Swiss Finance & Property Group sei ebenfalls mit 40 Millionen dabei.
Der geplante Börsengang stelle einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Infracore dar und stehe voll und ganz im Einklang mit der Strategie von Aevis, heisst es in einer eigenen Mitteilung der Beteiligungsgesellschaft. Infracore werde als langfristige, strategische Investition betrachtet.
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(AWP)