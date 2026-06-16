Beim IPO wird ein Bruttoerlös von rund 200 Millionen Franken angepeilt. Der Nettoerlös soll insbesondere zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline sowie zur Rückzahlung eines Aktionärsdarlehens in Höhe von rund 55,1 Millionen Franken genutzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der verbleibende Erlös soll zur Finanzierung der Entwicklungspipeline sowie zum Aufbau einer Kapitalstruktur verwendet werden, welche die Wachstumsstrategie unterstützt.