Das Angebot umfasst bis zu 5,64 Millionen Aktien. Davon entfallen 3,70 Millionen auf neu ausgegebene Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Weitere bis zu 1,94 Millionen bestehende Aktien stammen von Hauptaktionär MPT Switzerland Holdings, einer Tochtergesellschaft des US-Unternehmens Medical Properties Trust. Darin enthalten sind bis zu 1,20 Millionen Aktien im Rahmen einer Upsize-Option und 736'111 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe).
Auf Basis des Angebotspreises ergibt sich für Infracore nach dem Börsengang eine Marktkapitalisierung von rund 826 Millionen Franken.
Der Gesellschaft sollen aus der Kapitalerhöhung brutto rund 200 Millionen Franken zufliessen. Mit dem Nettoerlös sollen insbesondere die Sale-and-Leaseback-Pipeline und Entwicklungsprojekte finanziert und Aktionärsdarlehen von rund 55,2 Millionen Franken zurückbezahlt werden.
Als Cornerstone-Investoren beteiligen sich Cohen & Steers UK Limited mit 35 bis 40 Millionen Franken, abhängig vom Free Float, und die Swiss Finance & Property Group mit 40 Millionen Franken.
Der Free Float wird nach Abschluss des Börsengangs voraussichtlich rund 32,1 Prozent betragen, sofern die Mehrzuteilungs-Option vollständig ausgeübt wird bis zu 36,9 Prozent. Aevis Victoria will ihre Beteiligung vollständig behalten.
Der erste Handelstag der Infracore-Aktien an der SIX ist für den 9. Juli 2026 vorgesehen.
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(AWP)