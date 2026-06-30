Das Angebot umfasst bis zu 5,64 Millionen Aktien. Davon entfallen 3,70 Millionen auf neu ausgegebene Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Weitere bis zu 1,94 Millionen bestehende Aktien stammen von Hauptaktionär MPT Switzerland Holdings, einer Tochtergesellschaft des US-Unternehmens Medical Properties Trust. Darin enthalten sind bis zu 1,20 Millionen Aktien im Rahmen einer Upsize-Option und 736'111 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe).