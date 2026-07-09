Zu den Liegenschaften im Infracore-Portfolio zählen unter anderem die Clinique Générale-Beaulieu in Genf, die Privatklinik Bethanien in Zürich, die Clinique de Montchoisi in Lausanne, sowie die Clinica Sant'Anna im Tessin. Zuletzt kam zudem das See-Spital in Horgen hinzu. Dabei handelt es sich laut Infracore um die erste Sale-and-Leaseback-Transaktion des Unternehmens mit einem öffentlichen Spital.