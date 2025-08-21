Durch die rasche Digitalisierung der Energieinfrastrukturen sowie den Ausbau erneuerbarer Energien, intelligenter Netze und der Elektromobilität werde das Schweizer Energiesystem immer komplexer. Gleichzeitig stiegen damit auch die Risiken von Cyberangriffen. «Das SSUN stellt hierfür eine isolierte und zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur bereit, die kritische Datenströme schützt und den Betrieb sichert», heisst es weiter.