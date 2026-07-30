Die niederländische Grossbank ING hat im zweiten Quartal dank höherer Einnahmen deutlich zugelegt. Weil die Erträge um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro stiegen, wuchs der Überschuss um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Damit schnitt ING besser ab als von Analysten erwartet. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.