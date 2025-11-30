Übersicht der bereits ausgezählten Standesstimmen: 0 Ja, 15 Nein
Kanton Ja Ja-Anteil Nein Nein-Anteil Stimmbeteiligung Aargau 29'699 15,69 Prozent 159'542 84,31 Prozent 42,36 Prozent Appenzell Innerrhoden 473 9,02 Prozent 4771 90,98 Prozent 43,11 Prozent Basel-Landschaft 14'951 19,40 Prozent 62'107 80,60 Prozent 40,92 Prozent Glarus 1483 14,69 Prozent 8613 85,31 Prozent 37,90 Prozent Graubünden 10'437 17,32 Prozent 49'820 82,68 Prozent 42,95 Prozent Jura 5374 29,12 Prozent 13'083 70,88 Prozent 34,14 Prozent Neuenburg 12'952 31,40 Prozent 28'294 68,60 Prozent 36,32 Prozent Nidwalden 1713 10,73 Prozent 14'245 89,27 Prozent 50,10 Prozent Obwalden 1594 11,13 Prozent 12'734 88,87 Prozent 52,49 Prozent St. Gallen 20'661 15,04 Prozent 116'712 84,96 Prozent 41,28 Prozent Schaffhausen 7478 21,64 Prozent 27'079 78,36 Prozent 66,92 Prozent Schwyz 5257 9,38 Prozent 50'781 90,62 Prozent 51,48 Prozent Tessin 17'989 20,57 Prozent 69'464 79,43 Prozent 39,37 Prozent Uri 1651 15,27 Prozent 9158 84,73 Prozent 40,15 Prozent Waadt 57'554 29,35 Prozent 138'528 70,65 Prozent 41,30 Prozent Wallis 15'091 16,46 Prozent 76'581 83,54 Prozent 39,70 Prozent Zug 5396 13,40 Prozent 34'869 86,60 Prozent 50,85 Prozent
(AWP)