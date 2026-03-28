Die Mitte-Basis wird gleichzeitig in Zug ihre Abstimmungsempfehlung zur SVP-Initiative bestimmen. Es ist ein Nein zu erwarten. Die Partei fasst zudem die Parole zu der Gesetzesänderung, die den Wechsel von der Armee in den Zivildienst erschweren will. Auch darüber wird am 16. Juni abgestimmt.