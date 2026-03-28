Am 14. Juni stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über die «Nachhaltigkeitsinitiative» der SVP ab. Diese will verhindern, dass die Bevölkerungszahl vor 2050 die Grenze von zehn Millionen Menschen überschreitet.
Die SVP stimmt ihre Delegierten in Maienfeld GR auf die heisse Phase des Abstimmungskampfes zu ihrem Volksbegehren ein. Für eine erfolgreiche Abstimmung brauche es «jede und jeden», erklärte Parteipräsident Marcel Dettling in der Einladung, in der verschiedene Referentinnen und Referenten angekündigt werden.
Die Mitte-Basis wird gleichzeitig in Zug ihre Abstimmungsempfehlung zur SVP-Initiative bestimmen. Es ist ein Nein zu erwarten. Die Partei fasst zudem die Parole zu der Gesetzesänderung, die den Wechsel von der Armee in den Zivildienst erschweren will. Auch darüber wird am 16. Juni abgestimmt.
Die Delegiertenversammlung der Mitte findet im Heimatkanton von Mitte-Bundesrat Martin Pfister statt. Er ist seit rund einem Jahr im Amt und wird sich in einer Rede an seine Parteikolleginnen und -kollegen richten.
(AWP)