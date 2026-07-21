In Deutschland will die Wirtschaftsinitiative «Made for Germany» Ende September mit der Regierung über weitere Reformen beraten. Das jüngst beschlossene Paket gehe viele wichtige Probleme an, aber längst nicht alle, sagte Siemens-Chef Roland Busch ein Jahr nach dem Auftakttreffen der Initiative mit Kanzler Friedrich Merz (CDU). «Jetzt müssen die Massnahmen schnell und spürbar umgesetzt und weitere Reformen angegangen werden.»