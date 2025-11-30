Panoramica dei voti già conteggiati dai cantoni: 0 «sì», 15 «no»
cantone «sì» quota di «sì» «no» quota di «no» partecipazione al voto Argovia 29'309 15,52 Prozent 159'568 84,48 Prozent 42,32 Prozent Appenzello Interno 612 11,69 Prozent 4622 88,31 Prozent 43,09 Prozent Basilea Campagna 13'473 17,50 Prozent 63'523 82,50 Prozent 40,96 Prozent Glarona 1392 13,81 Prozent 8686 86,19 Prozent 37,90 Prozent Grigioni 9880 16,44 Prozent 50'223 83,56 Prozent 42,85 Prozent Giura 2657 14,39 Prozent 15'804 85,61 Prozent 34,03 Prozent Neuchâtel 6252 15,09 Prozent 35'175 84,91 Prozent 36,38 Prozent Nidvaldo 2051 12,92 Prozent 13'829 87,08 Prozent 49,97 Prozent Obvaldo 1868 13,06 Prozent 12'439 86,94 Prozent 52,43 Prozent San Gallo 20'143 14,68 Prozent 117'104 85,32 Prozent 41,29 Prozent Sciaffusa 6340 18,42 Prozent 28'081 81,58 Prozent 66,88 Prozent Svitto 7148 12,76 Prozent 48'861 87,24 Prozent 51,51 Prozent Ticino 11'805 13,50 Prozent 75'618 86,50 Prozent 39,37 Prozent Uri 1436 13,27 Prozent 9389 86,73 Prozent 40,18 Prozent Vaud 25'593 12,97 Prozent 171'662 87,03 Prozent 41,31 Prozent Vallese 11'534 12,56 Prozent 80'266 87,44 Prozent 39,72 Prozent Zugo 6474 16,11 Prozent 33'703 83,89 Prozent 50,78 Prozent
(AWP)