China mahnt Einhaltung der Vereinbarung an

Xi schlug einen zurückhaltenderen Ton an, wie aus einer Mitteilung der Chinesen hervorging. Deutlich machte er demnach Trump darauf aufmerksam, sich an gegenseitige Absprachen zu halten. Xi erklärte, die Chinesen seien dafür bekannt, ihre Zusagen konsequent einzuhalten. Da im Mai in Genf ein Konsens erzielt worden sei, müssten sich beide Seiten daran halten. Die chinesische Seite habe die Vereinbarung ernsthaft und gewissenhaft umgesetzt, erklärte Xi demnach.