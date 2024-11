In der Ampel hat es wiederholt öffentliche Streitigkeiten gegeben. Beim Koalitionsausschuss gipfelte der Streit am Mittwochabend in der Frage, ob die Schuldenbremse ausgesetzt werden soll, vor allem für Hilfen für die Ukraine. Scholz wollte dies, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner lehnte dies ab./abc/DP/mis