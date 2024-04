Die Innovationsförderagentur Innosuisse hat 2023 gut 490 Millionen Franken gesprochen. Damit erreichte sie den bisher höchsten Stand an Förderzusprachen. Knapp 600 Start-ups befanden sich am Jahresende im Unterstützungsprogramm der Agentur. Damit ist sie laut dem Bundesrat in der Periode 2021 bis 2024 auf Kurs.