Anspruchsvolle Jahre

Der ehemalige Grüne Regierungsrat Bernhard Pulver übernahm das Insel-Präsidium vor sieben Jahren. Es sollten anspruchsvolle Jahre werden mit Coronapandemie, finanziellen Schwierigkeiten und Turbulenzen beim Personal, aber auch mit der Eröffnung eines neuen Gebäudes und der Einführung eines neuen Informatikprogramms.