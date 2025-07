Rolle als Unispital soll Alltag prägen

Der Wandel in der Medizin in den letzten fünf bis zehn Jahren sei dramatisch gewesen und es werde so weitergehen, zeigte sich Martin Fiedler, der ärztliche Direktor der Spitalgruppe, überzeugt. «Künftig erhalten wir so viele Informationen zu Patientinnen und Patienten, dass wir KI benötigen, um diese zu erfassen.» Das werde helfen, die personalisierte Medizin voranzutreiben. Es sei deshalb wichtig, dass die Insel-Gruppe ihre Strategie auf die Datenbezogenheit ausrichte, so Fiedler.