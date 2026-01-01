Ratsvorsitz mit grosser Symbolkraft

Zypern übernimmt den Ratsvorsitz das zweite Mal nach 2012. Die Rolle hat hohe Symbolkraft für den kleinen Staat, denn die Insel ist seit 1974 de facto geteilt. Im Norden Zyperns gibt es die Türkische Republik Nordzypern, die weltweit nur von der Türkei anerkannt wird und von türkischen Truppen besetzt ist. De jure ist ganz Zypern zwar seit 2004 EU-Mitglied - das EU-Recht und -Regelwerk gilt jedoch nur im Südteil der Insel. UN-Blauhelme überwachen die Trennungslinie, auch Pufferzone genannt, zwischen dem Norden und dem Süden der Insel.