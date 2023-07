Offen ist, wie die Untersuchung der US-Sanktionsbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) ausgeht. Die Amerikaner hatten der RBI im Januar einen Brief mit Fragen rund um das Zahlungsverkehrsgeschäft in Bezug auf Russland und die Ukraine geschickt. Die RBI erklärte, dabei sei es nicht um bestimmte Transaktionen gegangen. Insidern zufolge hat die Bank bereits große Mengen an Daten an die Behörde geschickt. Einer der Insider sagte, die Herausgabe von Daten könnte eine Bedrohung darstellen, wenn Zahlungen entdeckt würden, die gegen Sanktionen verstoßen. Die RBI erklärte laut früheren Angaben, dass die Bank über Richtlinien und Verfahren verfüge, die die Einhaltung aller Sanktionen sicherstellen. Die USA können bei Sanktionsverstößen Geldstrafen verhängen und der Bank als härteste Konsequenz den Zugang zum Dollar-Clearing verwehren.