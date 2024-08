Reaktion offenbar unvermeidlich

Die Führung in Teheran will nach eigener Darstellung eine Eskalation vermeiden. Eine Reaktion des Iran sei jedoch unvermeidlich, erklärte sie. Den iranischen Insidern zufolge wird hinter dem Attentat auf Hanijeh die Absicht vermutet, einen grösseren militärischen Konflikt anzuzetteln. Damit sollten weitere Mächte hineingezogen werden, was einen Flächenbrand in der Region auslösen könne. Israel hat sich bislang nicht zur Tötung Hanijehs bekannt, wohl aber zur Tötung des Militärchefs der radikalen Palästinenser-Organisation im Gazastreifen, Mohammed Deif, Mitte Juli. Zudem tötete das israelische Militär vor wenigen Tagen den ranghohen Kommandeur der libanesischen Hisbollah-Miliz, Fuad Schukr.