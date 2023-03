Die UBS kündigte am Sonntag Abend an, den in Schieflage geratenen Konkurrenten in einer Notfall-Transaktion übernehmen zu wollen. Retention-Boni sind bei Übernahmen in der Finanzbranche üblich, um Leistungsträger im Verlauf der Transaktion nicht zu verlieren. Wechselt ein Banker den Arbeitgeber, nimmt er oft auch einen Teil der Kunden mit.