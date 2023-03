Bieter, die bereits ein Bankgeschäft betreiben, dürfen die Finanzkennzahlen der Bank noch vor der Abgabe eines Angebots prüfen. Damit will die FDIC bei der Auktion traditionelle Banken gegenüber Finanzinvestoren als mögliche Käufer bevorzugen. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor die Steuerzahler versichert, dass sie nicht für die Rettung der SVB und der Signature Bank aufkommen müssen. Die Fehlbeträge der Institute seien durch einen, von der US-Regierung aufgesetzten Fonds abgedeckt, der wiederum von Bankenabgaben finanziert wird. Übernahmen würden die Verluste jedoch minimieren. Am vergangenen Wochenende zeigten bereits PNC Financial Services und die Royal Bank of Canada Interesse an der SVB, entschieden sich aber letztendlich dagegen.