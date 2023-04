Vor der russischen Invasion in der Ukraine waren Insidern zufolge eine Reihe von europäischen Versicherungen an der Absicherung der Pipeline beteiligt, darunter Zurich und einige Teilnehmer des Versicherungsmarktes Lloyd's of London. Einer der Insider sagte, eines der Syndikate von diesem Marktplatz stelle weiterhin ebenfalls eine Absicherung für die Pipeline bereit. Details wurden nicht genannt. Lloyd's of London lehnte eine Stellungnahme ab, auch Zurich äußerte sich nicht.