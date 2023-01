Vor Gericht in New York drängt die GGC International Limited auf mindestens 20,9 Millionen Dollar (19,2 Millionen Euro) Schadensersatz sowie die Erstattung von Rechtskosten und anderen Aufwendungen. Sein missionarischer Eifer in der Frühzeit der Krypto-Ära hatte Ver den Spitznamen “Bitcoin-Jesus” eingebracht. Für einen umgehenden Kommentar war er nicht erreichbar.