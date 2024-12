Signa Prime galt als Flagschiff der Immobiliengruppe. Sie ist Eigentümerin der wichtigsten Immobilien, neben dem Elbtower sind darunter das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg, das Oberpollinger in München sowie in Wien das Luxushotel Park Hyatt und die Einkaufsmeile «Goldenes Quartier».