Trotz Konjunkturflaute und gestiegener Firmeninsolvenzen rechnen Experten nicht mit einer Pleitewelle in Deutschland. Der momentane Anstieg sei vor allem eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens nach dem Auslaufen der staatlichen Hilfen, sagte Christoph Niering, Vorsitzender des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID), am Donnerstag in Berlin. «Einen Anstieg, wie wir ihn Mitte der Nullerjahre gesehen haben, mit über 30 000 Insolvenzen pro Jahr, werden wir zukünftig nicht mehr sehen.»

09.11.2023 11:42