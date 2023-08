Rund 6,3 Millionen Personen ab 15 Jahren (93 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe) schauen in der Schweiz zumindest gelegentlich fern, 4,2 Millionen davon tun dies gar täglich, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Digimonitor der Interessengemeinschaft elektronische Medien (Igem) und der Werbemedienforschung Wemf hervorging. An zweiter Stelle betreffend Reichweite liegt das Radio mit 6,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ab 15 Jahren.