Dabei würden sensible Bereiche wie die Landwirtschaft ausgeklammert bleiben. Dieser Ansatz führe indes immer noch zu einem Plus von bis zu 0,7 Prozent beim BIP und 39 Prozent mehr Exporten. Ein Abkommen ohne Zollabbau, aber mit «umfassender regulatorischer Öffnung» bringe einen BIP-Zuwachs von 1,2 Prozent und ein Plus von 70 Prozent bei den Ausfuhren.