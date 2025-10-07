Inflation höher als bisher erwartet

Die verhaltene internationale Konjunktur und heimische Strukturprobleme dürften dazu führen, dass die konjunkturelle Dynamik im Prognosezeitraum deutlich hinter früheren Erholungsphasen zurückbleibt, so das IHS. Zugleich werde die Inflation nach Angaben des IHS mit 3,5 Prozent in diesem Jahr und 2,4 Prozent im nächsten Jahr höher als bisher erwartet ausfallen.