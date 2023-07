Die Quartalszahlen von Intel haben die Aktien des Chipherstellers am Freitag beflügelt. Mit plus 5,5 Prozent lagen sie im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial auf dem ersten Platz. Im technologielastigen Nasdaq 100 reichte der Aufschlag für einen der vorderen Plätze. Mit in der Spitze 36,99 Dollar kamen sie allerdings über den im Juni erreichten höchsten Stand seit Anfang August 2022 nicht hinaus.

28.07.2023 19:41