Die Probleme spiegeln sich auch im Aktienkurs wider, an dem der KI-Boom der vergangenen Jahre im Grunde vorbeigegangen ist: Während der Kurs der Nvidia-Aktien seit Ende 2022 um mehr als 1.100 Prozent nach oben geschnellt ist und der US-Techwerte-Index Nasdaq 100 seinen Wert mehr als verdoppelt hat, steht für Intel per Montagsschluss ein Minus von rund 10 Prozent zu Buche. Seit dem Mehrjahreshoch Anfang 2020 ging es für Intel sogar um rund zwei Drittel abwärts.