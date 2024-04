Der US-Chiphersteller Intel rechnet in seiner Auftragsfertigung noch mit jahrelangen Verlusten. Im vergangenen Jahr sei der operative Verlust der neu gefassten Sparte von 5,2 Milliarden auf 7 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro) gewachsen, wie der Konzern am Dienstagabend im kalifornischen Santa Clara mitteilte. Intel veröffentlicht seine Geschäftszahlen ab sofort in einer neuen Struktur. Konzernchef Pat Gelsinger erwartet, dass der Geschäftsbereich erst in ein paar Jahren einen operativen Gewinn erzielt.