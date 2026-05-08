Die Aktien von Intel haben am Freitag nach einem Pressebericht ihren jüngsten Höhenflug mit einem erneuten Rekordhoch beschleunigt fortgesetzt. Die Papiere des Halbleiterkonzerns stiegen um bis zu 19 Prozent auf einen Höchststand von 130,57 US-Dollar. Zuletzt notierten sie 15 Prozent im Plus bei 126 Dollar und bauten damit ihre Gewinnsträhne seit Ende März auf 210 Prozent aus. Für das laufende Jahr steht ein Kursanstieg von 240 Prozent zu Buche.