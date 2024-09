Und als Microsoft in diesem Sommer eine besonders auf KI-Anwendungen ausgerichtete neue Computer-Kategorie mit dem Namen Copilot+PC auf den Markt brachte, kamen in den Geräten zunächst nur Chips vom Intel-Konkurrenten Qualcomm zum Einsatz. Lunar Lake war da noch nicht fertig. Auch Qualcomm setzt auf Arm-Architekturen und will schon lange Intel den Platz in Windows-Computern streitig machen.