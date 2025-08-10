Der Internationale Gerichtshof habe im Januar 2024 festgestellt, dass im Gazastreifen ein Völkermord drohe, hiess es in dem offenen Brief. Gemäss der Uno-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes seien in derartigen Fällen alle Vertragsstaaten verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen. Die Schweiz trat der Konvention im Jahr 2000 bei.