In Magadino TI waren bei Gewittern am Freitag 37,1 Millimeter Regen in zehn Minuten gefallen. Das war schweizweit der dritthöchste Wert seit Messbeginn, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) in der Nacht auf Samstag über die Plattform X mitteilte. Der Wind fegte mit 106 Kilometern pro Stunde über die Gemeinde in der Nähe von Locarno.