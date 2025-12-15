Russland äussert sich argwöhnisch

Russland nimmt nicht an den Gesprächen teil. Sollte es demnächst einen zwischen den USA, der Ukraine und den Europäern abgestimmten Friedensplan geben, wird zunächst weiter völlig offen sein, ob und inwieweit Moskau den Vorschlägen zustimmen wird. Vor den jüngsten Gesprächen hatte sich Russland eher argwöhnisch geäussert. Die Beiträge der Europäer und der Ukraine zu Trumps Friedensplan würden «wohl kaum konstruktiv sein», meinte der aussenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow.