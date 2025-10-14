Deutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Grossauftrag über die Lieferung von geschützten Sanitätseinrichtungen für den Einsatz in Frontnähe erhalten. In ihnen sollen verletzte Soldaten notfallchirurgisch und intensivmedizinisch versorgt werden können, wie das Unternehmen in Düsseldorf berichtete.