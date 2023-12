Das Interesse an der Übernahme eines Unternehmens ist einem Report der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Im vergangenen Jahr haben sich demnach 2017 Übernahmeinteressenten bei den Industrie- und Handelskammern in Deutschland gemeldet - der niedrigste Wert seit Beginn der Statistik 2007. Gleichzeitig stieg die Zahl der beratenen Alt-Inhaber seit 2020 von 5443 deutlich auf fast 6800 im Jahr 2022.

06.12.2023 10:29