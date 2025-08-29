Sie werde ihre Aufgaben per Ende September abgeben, teilte der Ferienhausanbieter Interhome am Freitag mit. Jörg Herrmann, der seit beinahe 20 Jahren bei Interhome tätig ist und das Unternehmen von 2019 bis 2023 als CEO und ab 2023 gemeinsam mit Epaillard geführt hatte, wird die Führung künftig wieder alleine übernehmen.
Die zu Hotelplan gehörende Interhome war nicht Teil des Deals zwischen der deutschen Dertour und der Migros zur Übernahme von Hotelplan. Interhome wurde von der Migros direkt an den Berliner Ferienwohnungsspezialisten Hometogo verkauft.
Mit der Integration in die Hometogo Group beginne für das Unternehmen ein neues Kapitel, so die Mitteilung von Interhome. Unter anderem profitiere man künftig von den Software- und Technologielösungen von Hometogo.
