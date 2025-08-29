Sie werde ihre Aufgaben per Ende September abgeben, teilte der Ferienhausanbieter Interhome am Freitag mit. Jörg Herrmann, der seit beinahe 20 Jahren bei Interhome tätig ist und das Unternehmen von 2019 bis 2023 als CEO und ab 2023 gemeinsam mit Epaillard geführt hatte, wird die Führung künftig wieder alleine übernehmen.