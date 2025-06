Der Verkauf der Hotelplan-Tochter Interhome durch die Migros an den Berliner Ferienwohnungsspezialisten Hometogo zieht sich in die Länge. Hintergrund ist eine vertiefte Prüfung des restlichen Teils von Hotelplan an Dertour durch die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko). Hometogo wagt nun eine erste Prognose.