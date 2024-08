Schmid kam laut einer Mitteilung 2019 zur Interiman Group. Damals leite er die Tochtergesellschaft Global Personal Partner (GPP) in der Region Zürich und Ostschweiz. Sein Vorgänger Zimmerli sei für eine Interimsperiode eingestellt worden, erklärte eine Sprecherin am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. «Das hat mit Herrn Zimmerli nicht funktioniert. Daher wurde beschlossen, Herrn Schmid, der seit vielen Jahren in der Gruppe tätig ist, mit sofortiger Wirkung zu ernennen,» so die Sprecherin.