Umsatz erreicht erneut Rekord

Der Umsatz stieg im Vergleich zu 2022 um knapp 6 Prozent auf 593 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg sei umso bemerkenswerter, da er in einem landesweit rückläufigen Umfeld erzielt worden sei. Interiman führt das Wachstum insbesondere auf eine verstärkte Sichtbarkeit auf digitalen Plattformen sowie in den sozialen Netzwerken zurück.