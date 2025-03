Der Personaldienstleister Interiman hat 2024 nach dem Rekord im Vorjahr weniger Umsatz erzielt. In die Zukunft blickt das Westschweizer Unternehmen zuversichtlich. So würden Dienstleistungen weiter ausgebaut und die digitale Transformation vorangetrieben, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.