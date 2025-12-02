Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und weitere führende internationale Nachrichtenagenturen haben einen neuen Informationsdienst zur systematischen Beobachtung demokratischer Prozesse gegründet. Die Democracy News Alliance (DNA) richte sich an internationale Organisationen, NGOs, Thinktanks, Stiftungen, Regierungsstellen, Verbände und Unternehmen, hiess es in einer Pressemitteilung. Sie solle Entscheidungsträgern helfen, politische Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und einzuordnen.